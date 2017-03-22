Mustafa Koç'un vasiyeti yerine getiriliyor

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç'un eşi Caroline Koç ile kızları Esra ve Aylin, ölümünün birinci yıldönümünde Koç'un en büyük hayallerinden birini hayata geçirmişti.
Dalmaya ve deniz canlılarının fotoğraflarını çekmeye olan tutkusuyla bilinen Mustafa V. Koç'un hep planladığı ancak ömrü yetmediği için yapamadığı dalış hikayelerine ve çektiği fotoğraflara ait Assouline imzalı 'Silent World Mustafa V. Koç' isimli kitabın çıkmasını sağlamışlardı.
29 MİLYON $'LIK VASİYET
Duydum ki Caroline Hanım, ikinci ölüm yıldönümünde eşinin bir hayalini daha gerçekleştirecekmiş.
ARAZİ İÇİN 29 MİLYON DOLAR HARCANDI
Hatırlarsınız; Türkiye'nin en eski golf kulübü olan, 117 yıllık geçmişe sahip İstanbul Golf Kulübü, 2012'de Maslak'taki sahasını kaybetmişti.
Kulübün başkanı Mustafa V. Koç da, eşi Caroline Hanım'ın üzerine bir şirket kurup golf sahası yapmak için Riva'da arazi toplamaya başlamıştı. Ancak yaklaşık 29 milyon dolara satın aldığı konuşulan arazide golf sahasını açmaya maalesef ömrü vefa etmemişti. Eşinin vefatından sonra golf kulübünün başkanlığına seçilen Caroline Hanım'ın harıl harıl Mustafa Bey'in bu hayalini de gerçekleştirmeye çalışıyor.
GOLF SAHASINA 'MUSTAFA V. KOÇ' ADINI VERECEKLER
Dokuz delikli golf sahası için resmi başvuruları yapıp devlet izinlerini alan Caroline Hanım, bugünlerde inşaatı başlatacağı söyleniyor. Mustafa V. Koç adını taşıyacak olan golf sahası, Mustafa Bey'in adını ölümsüzleştirecek.
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MUSTAFA KOÇ'UN VASİYETİ YERİNE GETİRİLİYOR
Mustafa Koç'un ölümünden önce Riva'da aldığı 29 milyon dolarlık arazi, vasiyeti üzerine golf kulübü oluyor.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç'un eşi Caroline Koç ile kızları Esra ve Aylin, ölümünün birinci yıldönümünde Koç'un en büyük hayallerinden birini hayata geçirmişti.
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