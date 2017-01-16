Musul'dan kaçış devam ediyor

Irak’ta terör örgütü DEAŞ’ın yaklaşık iki buçuk yıldır elinde tuttuğu Musul kentini kurtarmak amacıyla ekim ayında başlatılan operasyonlar kapsamında, kentin doğusunun yüzde 60’ı kontrol altına alındı. DEAŞ’tan temizlenen mahallelerde zor da olsa siviller hayata devam ederken, çatışmaların sürdüğü semtlerden ise kaçış sürüyor.

IRAK ordusu, 10 Haziran 2014’ten bu yana DEAŞ’ın elinde tuttuğu Musul kentini kurtarmak amacıyla 17 Ekim 2015’te ABD liderliğindeki koalisyonun desteğiyle operasyon başlatmıştı.

ABD tarafından eğitilmiş yaklaşık 10 bin savaşçıdan oluşan Terörle Mücadele Gücü’nün etkin olduğu doğu yakasındaki 12 mahallede çatışmaların sürdüğü, henüz ulaşılamayan 22 mahallenin ise DEAŞ denetiminde olduğu aktarılıyor. Irak ordusu ay sonuna kadar doğu yakasını tamamen kontrol altına almayı hedefliyor. DEAŞ’ın kontrolünden çıkan bölgelerde siviller yavaş yavaş günlük hayata dönerken, çatışmaların sürdüğü mahallelerden ise kaçış devam ediyor. DEAŞ, Irak ordusunun ilerlemesini engellemek için bazı köprüleri kullanılmaz hale getirirken dün Musullular Sukker mahallesinde yıkılan köprülerden birinden güvenli bölgeye geçmeye çalışırken can pazarını andıran görüntüler ortaya çıktı.

ERBİL YOLU RAHATLATTI

Öte yandan DEAŞ’ın kontrol ettiği kentte yaklaşık iki buçuk yıl boyunca dış dünyadan habersiz bir şekilde yaşayan Musullular, Erbil-Musul karayolunun açılmasından sonra bir nebze de olsa rahatlamaya başladı. Kentin diğer mahallelerinde şiddetli sokak çatışmaları yaşanmasına, yakınlarına havan topları ve bombalı araçlarla saldırı düzenlenmesine rağmen, evlerini terk ederek sığınmacı kamplarına gitmeyen sakinler, hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

AYAKTA DURMAMIZ LAZIM

Ordu güçleri tarafından 3 Kasım tarihinde kurtarılan Musul’un doğusundaki “Gökçeli mahallesi” şu anda kentin en güvenli yerleşim yerleri arasında. Gökçeli ve etrafındaki mahalle sakinleri, sebze, gıda ve diğer ihtiyaçlarını bir saat mesafedeki Irak KürtBölgesel Yönetimi’ninn başkenti Erbil’den getirilenlerle kurulan pazardan temin ediyor. Gökçeli’deki pazarda seyyar satıcılık yapan Velid Zebari, AA muhabirine DEAŞ’ın esaretinde çok büyük acılar çektiklerini ancak her şeye rağmen hayata tutunmaya çalıştıklarını söyledi. DEAŞ’ın bir oğlunu öldürüp, evini yıktığını anlatan Zebari, “Buna rağmen evimi ve ülkemi terk etmek istemedim. Seyyar satıcılık yaparak, ekmeğimi kazanıyorum” dedi.

Musul’un kurtarılan bölgelerindeki durumla ilgili Zebari şunları kaydetti: “Gökçeli’nin Irak askerleri tarafından kontrol altına alınmasıyla birlikte hayat biraz da olsa normale döndü. Erbil ile ticaret başladı. Gıda başta olmak üzere birçok ihtiyaç maddesi geliyor. DEAŞ’ın Musul’u işgal ettiği tarihten bu yana pazarımız kapalıydı. Son birkaç haftadır insanlar yeniden tezgâhlarını açtı. Evet savaş var, sokak çatışmaları devam ediyor ancak ayakta durmamız lazım.”

DEAŞ KÖPRÜLERİ YIKIYOR

Musul’da Irak ordusu Dicle Nehri’nin doğusunda kalan bölgelerin yüzde 60’ını DEAŞ’tan geri aldı. Dün yüzlerce Musullu, çatışmaların sürdüğü Sukker mahallesinden DEAŞ’ın yıktığı köprüyü geçerek güvenli bölgelere sığınmaya çalıştı.

SEMT PAZARLARI KURULMAYA BAŞLANDI

Gökçeli mahallesi sakinlerinden Reyan Halid Musul’un düşmesinden sonra evlerini terk ettiklerini, ordu güçlerinin mahallelerini kontrol etmesinden sonra Erbil’den döndüklerini aktardı. Terör örgütü DEAŞ öncesi Musul’da hayatın çok güzel olduğunu belirten Halid, “DEAŞ sonrası Musul ise tam bir ölümdü. Ancak eski günlere dönebileceği umudunu ailemde, komşularımda görebiliyorum” diye konuştu. Gökçeli’de pazaryeri tekrar hizmet vermeye başladı. Ancak ana cadde üzerinde sağlam tek bir elektrik kablosu görmek mümkün olmadığı gibi, bazı sokaklarda patlamış su boruları rahatlıkla görülebiliyor. Mahalle sakinleri, “Parası olan ihtiyaçlarını karşılayabiliyor, ancak fakirlerin durumu çok kötü” diyor.