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MÜZEYYEN SENAR SARIYER'DE ANILDI

Müzeyyen Senar Sarıyer'de anıldı

Sarıyer Belediyesi Türk Sanat Müziği’nin Divası Müzeyyen Senar’ı Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen gece ile andı.

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Türk Sanat Müziğinin unutulmaz isimlerinden olan ve 96 yaşında hayata gözlerini yuman Müzeyyen Senar, ölümünün ikinci yıl dönümünde Sarıyer Belediyesi’nin düzenlediği gecede sevilen şarkıların hep bir ağızdan söylenmesiyle anıldı.

Şefliğini Mustafa Şahin’in yaptığı, Sarıyer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, seslendirdikleri şarkılarla salonu dolduran Senar hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. 
 
“ATATÜRK’ÜN GÖZLERİNE BAKAMAZDIM”
 
Müzeyyen Senar’ın torunu Murat Senar’ın da sahneye çıktığı gecede duygusal anlar yaşandı. Sarıyer Belediyesi’ne teşekkürlerini ileten Murat Senar, Babaannesi Müzeyyen Senar’ı şu sözlerle anlattı: “Uyandığı andan itibaren evin içinde şarkılar söylerdi, biz de ona gün boyu eşlik ederdik. Ana oğul ilişkimiz vardı. Babaannem sahnedeki duruşuyla, ilkelere bağlılığıyla tam anlamıyla bir Cumhuriyet kadınıydı. Ülkede neler oluyor neler bitiyor ayrıntılı olarak takip eder ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkılmadığını gördüğünde üzülürdü
 
Senar’ın, Atatürk’ü anlatırken sesinin titrediğini dile getiren Murat Senar, babaannesinin Atatürk ile ilgili anlattığı anılardan şunları paylaştı: “Onun gözlerine bakamazdım, çok etkileyici bir insandı ve musikiye çok düşkündü, bestelerin hepsini ezbere bilirdi. Bir baloda beni dansa kaldırdı ‘Paşam ben Batı danslarını bilmem’ dedim ve bana ‘Benim ayaklarımın ucuna bas’ dedi. Uzun eteklerimden ayaklarım görünmedi. Birlikte dans ettik. Bana teşekkür etti ve yerlerimize oturduk."
 
Şarkıların hep bir ağızdan seslendirildiği gece Sarıyer Belediyesi Meclis Başkan Vekili Hüseyin Coşkun’un Şef Mustafa Şahin’e çiçek taktim etmesi ile son buldu.

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