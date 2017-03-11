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NAMAZ BEL AĞRISI İÇİN KLİNİK TEDAVİ YERİNE GEÇEBİLİR

Namaz bel ağrısı için klinik tedavi yerine geçebilir

Namaz kılmanın fizyoloji üzerine de olumlu etkileri olduğu ortaya çıktı.

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New York'taki Binghamton Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, sağlıklı Hintli, Asyalı ve Amerikalı erkek ve kadınların bilgisayar ürünü insan modelleri kullanıldı. Araştırmacılar, eğilme hareketinin belde stres oluşturduğunu fark etti ancak bel ağrısı olan kişiler diz ve sırt açısını doğru belirlerse beldeki stres azalıyor.
 
Araştırmayı yürüten profesörlerden Dr. Mohammad Khasawneh, "Hareketler, yoga veya bel ağrısı tedavisi için yapılan fiziksel terapi egzersizleriyle benzerlik gösteriyor. Namaz fiziksel stresi ve endişeyi ortadan kaldırabilir." diye konuştu. Khasawneh'e göre düzenli olarak çeşitli hareketleri yapmayı gerektiren namaz, bel ağrısı için klinik tedavi yerine geçebilir.Doğru açıyı ayarlarsanız secde etmek, kas elastikiyetini arttırır.
 

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