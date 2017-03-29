SON DAKİKAERDOĞAN'DAN O ESNAFA MÜJDE: BİRAZDAN İMZALAYACAĞIM - CANLI
  • CHP'den sürpriz referandum iddiası
  • ORC'nin son referandum anketi
  • Halkbank Genel Müdür Yardımcısı tutuklandı
  • Erdoğan ''Hayır'' çadırında neler konuştu ?
  • FETÖ durmuyor ! Gizli toplantıda kıskıvrak yakalandılar
YEREL HABERLER
İzmir Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

NURSELİ İDİZ GÖZALTINA ALINDI

Nurseli İdiz gözaltına alındı

Ünlü sanatçı Nurseli İdiz, İzmir'de gözaltına alındı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ünlü tiyatro sanatçısı Nurseli İdiz, İstanbul'da polise mukavemet suçundan hakkında açılan dava ile ilgili İzmir'de gözaltına alındı. Havaalanında gözaltına alındıktan sonra SEGBİS sistemiyle ifade vermek için İzmir Adliyesine getirilen İdiz, 27. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim önüne çıktı. Mahkeme başkanı, Nurseli İdiz'in polise mukavemet suçundan değil, İstanbul Adli Tıp Kurumunda bulunan dosyada ifade vermesi için arandığını söyledi. Adli Tıpta ifade vermesi için kendisine bir hafta süre verilen İdiz, daha sonra serbest bırakıldı.

5 saat gözaltında tutuldu

İstanbul'dan İzmir'e geldikten sonra havalanında gözaltına alınan ve yaklaşık 5 saat gözaltında tutulan Nurseli İdiz, İHA'ya yaptığı açıklamada, "İstanbul'da polise mukavemet suçundan hakkımda açılan davada ifade vermediğim için gözaltına alındım. Gözaltına alındıktan sonra polisler tarafından İzmir Adliye Sarayına getirildim. Burada 2 saat beklemeden sonra 27. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim önüne çıktım. Hakim, polise mukavemet nedeniyle hakkımda yakalama kararı olmadığını, sadece İstanbul Adli Tıpta bulunan dosya ile ilgili ifade vermem gerektiğini söyledi. Bende süre verilmesi durumunda ifade vermeye gideceğimi söyledim. Mahkeme başkanı bir haftalık süre verdikten sonra polis tarafından serbest bırakıldım. Yani bir yanlışlık nedeniyle gözaltına alındım" diye konuştu.

İHA
85
-
Ankara'daki dev projede ortaklar anlaşamadıAnkara'daki dev projede ortaklar anlaşamadı
Deniz Akkaya'dan tacizciye şok sözler: Elin uçkurda...Deniz Akkaya'dan tacizciye şok sözler: Elin uçkurda...
''Bu bir ihtilal, inşallah kanlı olmaz''''Bu bir ihtilal, inşallah kanlı olmaz''
Melih Gökçek referandum anketini açıkladıMelih Gökçek referandum anketini açıkladı
Kadir İnanır’ın sevgilisine 1 yıl 3 ay hapis cezası!Kadir İnanır’ın sevgilisine 1 yıl 3 ay hapis cezası!
Serdar’dan Sinan’a: ‘Dokunma lan karıma’Serdar’dan Sinan’a: ‘Dokunma lan karıma’
Silivri'deki kadın cinayetinin zanlısı intihar ettiSilivri'deki kadın cinayetinin zanlısı intihar etti
Rus iş adamının yatına 1 milyon TL'lik yakıt ikmaliRus iş adamının yatına 1 milyon TL'lik yakıt ikmali
Sünnet malzemeleri satan dükkandan çıkanlar şoke ettiSünnet malzemeleri satan dükkandan çıkanlar şoke etti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS