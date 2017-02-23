Obama’nın trans bireyler için tuvalet kararı iptal edildi

Yönerge kamu okullarına, trans bireylerin kendilerine uygun gördükleri tuvaleti kullanmasına izin vermeleri yönünde direktif veriyordu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Trump’ın bu konuda karar yetkisinin eyaletlere bırakılmasından yana olduğunu söyledi ve ekledi: “Bu konuda daha fazla bilginin bugün açıklanacağını tahmin ediyorum.”

TEPKİ ÇEKİYORDU

Geçen yıl Mayıs ayında Obama yönetiminin çıkardığı yönerge yasal bağlayıcılığı olmasa da Obama bu yönergeye uymayan okulların fonlarını kaybedebileceğini söylemişti.

BBC Türkçe’nin haberine göre yönerge ülke çapında tartışmalara yol açmış, 13 eyalette yönergeye karşı dava açılırken Ağustos ayında Teksas’taki bir federal yargıç yönergenin durdurulması için adım atmıştı.

Obama yönetimi yönergeyi eğitimde cinsiyet ayrımcılığını yasaklayan bir federal yasaya dayandırmıştı.

Sean Spicer, önceki yönetimin yönergesinin çok karmaşık ve uygulaması zor bir önerge olduğunu söyledi.

TRUMP KARAR DEĞİŞTİRDİ

Donald Trump seçim kampanyasının başlangıcında transların istedikleri tuvaleti kullanabilmeleri gerektiğini söylemiş, fakat Cumhuriyetçilerden tepki alması sonucu duruşunu değiştirmişti.

Muhafazakar aktivistler Trump’ın kararını sevinçle karşıladı.

“Kızlarımız artık özel, mahrem alanlarını erkeklerle paylaşmak zorunda kalmayacak. Bu onların mahremiyetini ihlal ediyor, haysiyetini zedeliyordu” diyor Mahremiyet için Öğrenciler ve Veliler adlı örgütten Vicki Wilson.

Amerikan Öğretmenler Federasyonu Başkanı Randi Weingarten ise bunun trans hakları için önemli bir kayıp olduğunu söylüyor:

“Bu korumayı yürürlükten kaldıran Trump yönetimi en hassas çocukların güvenliğini ve emniyetini tehlikeye itiyor.

“Bu yönergenin kaldırılması, Trump yönetimi altında trans çocukların trans oldukları için suiistimal ve taciz edilmesinin normal olduğu mesajını taşıyor.”

‘TRANS KIZIMIN ERKEK TUVALETİNİ KULLANMASI TEHLİKELİ’

Kızı trans olan trans hakları aktivisti Wayne Maines, geçen yıl BBC için yazdığı bir makalede, translar için istedikleri tuvaleti kullanabilmenin önemini şöyle anlatmıştı:

“18 yaşındaki trans kızım Nicole’un elbisesi ve topuklu ayakkabısıyla erkekler tuvaletini kullanması, kadınlar tuvaletini kullanmasından daha tehlikeli.

“Kızım okulda istediği tuvaleti kullanamaması nedeniyle büyük bir çöküş yaşamıştı.

“Bu yönergeye karşı çıkan veliler ‘kızlarımız tuvalette görmemeleri gereken bir şey görebilir’ diyor. Siz çocukların tuvalette kendilerini ifşa ettiğini mi düşünüyorsunuz? Böyle bir şey yok, tuvaletler mahremiyeti en fazla öne çıkaran mimarinin olduğu yerlerdir.”