OHAL’de KHK ile ‘kış lastiği düzenlemesi’

Resmi Gazete’de dün yayınlanan 687 sayılı KHK’da yer alan düzenlemelerden biri de, kış aylarında yolcu ve eşya taşımalarnıda kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları ile ilgili. KHK’ya göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yılın belirli dönemi için zorunlu tutulması yetkisi valiliklere devredilebilecek.

625 LİRA CEZA!

Düzenlenen yükümlülüğe uymayan aracın işletenine 625 Türk Lirası tutarında idari para cezası verilecek ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine, denetimle görevli olanlar tarafından izin verilecek.