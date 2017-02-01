ÖNCE APPLE'DA ŞİMDİ DE YOUTUBE'DA AÇIK BULDU

Önce Apple'da şimdi de Youtube'da açık buldu

Apple'ın işletim sisteminin yazılımında bulduğu açık ile duyuran liseli Çayan Temel, bu kez de dünyaca meşhur video paylaşım sitesi Youtube'da açık bulduğunu söyledi.

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2 yıl önce Apple'da bulduğu açıkla gündeme gelen Çayan Temel, Youtube'da korku içerikli videolar üretti. Belirli bir takipçi başarısı gelince Youtube kendisine özel bir davetiye gönderdi. Davetiyeyi kurcalayan Temel, yüz binlerce takipçisi bulunan kanalların kişisel verilerine kadar ulaştı.

Temel, ulaştığı telefon numaralarından kanal sahiplerini bilgilendirdi, aynı zamanda Youtube'un Türkiye temsilciliğine de konuyu detaylı olarak aktardı. Çayan Temel, bu bilgilendirmenin ardından kendisine 'süpersin' başlıklı bir teşekkür maili geldiğini söyledi.
17 yaşındaki liseli genç Çayan Temel, "Ben bulduğum açığı iletişim kısmından Youtube'a mail olarak attım. Onlarla detaylı bir şekilde konuştum, nasıl bulduğumu, nasıl yaptığımı, kimlerin eline geçebilir, zararları ve faydaları nelerdir, değerlendirdim. Kendileri 3-4 gün sonra bana bir geri dönüş yaptılar. 'Süpersin' diyerek bir mail attılar" dedi.

"Davetiyeyi kurcalayınca açık ortaya çıktı"
Youtube kanalında kendisinin korku içerikli videolar ürettiğini ifade eden Temel, şöyle devam etti:
"Kanalımın gelişmesi üzerine Youtube bana bir davetiye yolladı. Ben bu davetiyeyi inceledim, biraz da kurcaladım. Büyük kanalların, yüz binlerden fazla takipçileri olan kanalların cep telefonu numaralarına, isim, soy isim, mail adreslerine varıncaya kadar bütün bilgilerine ulaşabildim. Hepsini aradım ve kendilerini bilgilendirdim. Kendileri de bana teşekkür ettiler. Kendileriyle dostluk kurdum. Youtube'un gönderdiği bir davetiye sayesinde bu açığı buldum. Onlarla konuştuğumda 'iyi ki kötü bir şey yapmadın' dediler."

"Apple'daki açık devam ediyor"
Apple'daki açıkla ilgili de konuşan Temel, şunları söyledi:
"Ben o açıkta karşı tarafa herhangi bir bilgi vermedim. Bazı kişiler söyledim diye anlamış. Yaklaşık 2 yıl oldu ama ben hiç kimseye bu konuda bilgi vermedim, nasıl yapıldığını söylemedim. Apple'daki açık halen duruyor. Kimseye de vermedim. İyi bir dönüş yapsalar da neden vermeyeyim. Onların da hakkı. Kendi sistemlerindeki bir hata, ben rastladım. Bana ters hareket yapıldığı için vermedim. Ben hatayı bulunca sistemimi engellediler. Müzik yollayıp hesabımı tespit ettiler. Telefonumla internet erişimimi 3-4 saat kesmişlerdi. Hesabımı kapattılar, ben de yenisini açtım." 

İHA
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