Otomobil devi 2.9 milyon aracını geri çağırdı

Toyota Motor, hava yastıklarında sorun yaşanması olasılığı nedeniyle Japonya, Çin, Avrupa ve diğer bölgelerde sattığı, aralarında Corolla Axio sedan ve RAV4 SUV modellerinin de olduğu 2,9 milyon aracını servislere geri çağırdı.
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