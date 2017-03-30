OTOMOBİL DEVİ 2.9 MİLYON ARACINI GERİ ÇAĞIRDI

Otomobil devi 2.9 milyon aracını geri çağırdı

Toyota dünya genelinde 2,9 milyon aracını servislere geri çağırdı.

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Toyota Motor, hava yastıklarında sorun yaşanması olasılığı nedeniyle Japonya, Çin, Avrupa ve diğer bölgelerde sattığı, aralarında Corolla Axio sedan ve RAV4 SUV modellerinin de olduğu 2,9 milyon aracını servislere geri çağırdı.

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