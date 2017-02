Otomobil ve hafif ticari araç satışı yüzde 8 arttı

Otomobil ve hafif ticari araç satışları 2017'nin ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 35 bin 323 oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 7,98 artışla 35.323 adet gerçekleştiğini açıkladı.



ODD'den yapılan açıklamaya göre Ocak'ta otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %9,98 artarak 25.689 adet olurken, aynı ayda hafif ticari araç pazarı %2,98 artarak 9.634 oldu.



Açıklamada şöyle denildi:



"2017 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 35.323 adet oldu. 32.713 adet olan 2016 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %7,98oranında arttı. 2017 yılı Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %9,98 arttı ve 25.689 adet oldu. 2016 yılı Ocak ayında 23.358 adet satış gerçekleşmişti.



2017 yılı Ocak ayında hafif ticari araç pazarı 2016 yılının Ocak ayına göre %2,98 arttı ve 9.634 adet oldu. 2016 yılı Ocak ayında 9.355 adet satış gerçekleşmişti. 2017 yılı Ocak ayı itibari ile 1600cc altındaki otomobil satışlarında %10,1 ve 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %18,2 artış yaşanırken, 2000cc üstü otomobillerde %31,4 azalış izlendi. 2017 yılı Ocak ayında 1 adet elektrikli ve 10 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.



2017 yılı Ocak ayında otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya %36,11 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 9.277 adet ile sahip oldu.2017 yılı Ocak ayında dizel otomobil satışlarının payı %59,98’e geriledi ve otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %59,50’ye yükseldi.



2017 yılı Ocak ayında otomobil pazarı segmentinin %86,08’ini yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göredeğerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %54,13 pay alan C (13.905 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%46,99 pay, 12.072 adet) oldu.



2017 yılı Ocak ayında, 1600 cc altı motor hacmine sahip hibrit otomobil satışları 9 adet, 1801cc - 2000cc aralığında hibrit otomobil satışları 1 adet olmak üzere toplam 10 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2017 yılı Ocak ayında otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre

