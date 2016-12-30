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PARKTA YANMIŞ CESET BULUNDU

Parkta yanmış ceset bulundu

Mersin'de bir parkta yanarak ölmüş bir ceset bulundu.

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Mersin'de bir parkta yanmış vaziyette erkek cesedi bulundu. Sokakta kalan şahsın, ısınmak için yaktığı ateşte kazara kendini yakmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'ndeki Solipompeipolis Parkı'na hayvanları beslemek için gelen vatandaşlar, yanmış vaziyette bir erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, parktaki kameriye önünde yanmış halde bulunan ceset üzerinde inceleme yaptı. İncelemede ölen şahsın, Muzaffer Üstbaş adlı kişi olduğu belirlendi. Sokakta kalan şahsın ısınmak amacıyla bir tenekede ateş yaktığı, bu sırada kazara pardösüsünü tutuşturarak kendini yaktığı ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belli olacağı ifade edildi.

Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

İHA
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