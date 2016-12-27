PKK, ''VURURUZ'' DİYEN BARZANİ'YE MEYDAN OKUDU

PKK, ''vururuz'' diyen Barzani'ye meydan okudu

PKK'nın silahlı kanadı HPG, Barzani'ye böyle cevap verdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

PKK'nın silahlı kanadı HPG, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'nin, "Şengal'den çıkın, yoksa güç kullanırız" sözlerine yanıt olarak "Kimsenin güçlerimizi zorla Şengal'den çıkarmaya gücünün yetmeyeceğini tarih ispatlamıştır" dedi.

BARZANİ "VURURUZ" DEMİŞTİ

Geçen hafta Şengal halkının geleceğinden emin olmadığı için kente dönmediğini kaydeden IKBY Başbakanı Barzani, "Şengal halkı endişeli çünkü geri döndüklerinde neyle karşılaşacaklarını bilmiyor. Tekrar başka bir çatışmayla karşılaşmaktan korkuyorlar. PKK'nın şunu anlaması lazım; halkın yararı için bölgeden çıkması gerekiyor" diye konuşmuştu. "Eğer PKK Şengal'de kalma ısrarına devam ederse güç kullanırız imasında mı bulunuyorsunuz?" sorusuna Barzani, "Evet" diye yanıt vermişti.

 

334
Hıncal Uluç'a çok ağır suçlamaHıncal Uluç'a çok ağır suçlama
Akıncı Üssü'nde yakıt tanklarını sığınağa saklamışlarAkıncı Üssü'nde yakıt tanklarını sığınağa saklamışlar
Düşen Rus uçağıyla ilgili yeni açıklamaDüşen Rus uçağıyla ilgili yeni açıklama
Ali Ağaoğlu kızını evlendirdiAli Ağaoğlu kızını evlendirdi
Yalıda öldürülen şoförün cenazesinde gergin anlarYalıda öldürülen şoförün cenazesinde gergin anlar
Ankara'yı işgal planı ortaya çıktıAnkara'yı işgal planı ortaya çıktı
Yılmaz Morgül'den büyük gafYılmaz Morgül'den büyük gaf
AP Başkanı Türkiye'ye hızlı vize serbestine karşıAP Başkanı Türkiye'ye hızlı vize serbestine karşı
Demet Akbağ bu kez kendisi şakalandıDemet Akbağ bu kez kendisi şakalandı
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS