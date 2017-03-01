PKK'ya ait uydu telefonu ele geçirildi !

Hakkari kırsalında yapılan arama ve tarama faaliyetleri sırasında PKK'ya ait frekans sağlayıcı uydu cihazı ile yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; İlimiz merkez Ceylanlı köyü Gelinli mezrasında bulunan sığınakta PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait malzemelerin saklandığına dair bilgilerin elde edilmesi üzerine 28.02.2017 günü ilimiz merkez Ceylanlı köyü Gelinli mezrası kırsal alanında yapılan arama ve tarama faaliyeti neticesinde, 1 adet frekans sağlayıcı uydu alıcısı cihaz, 1 adet uydu telefonu ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.