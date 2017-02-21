PKK'ya bir darbe daha ! Savaş uçakları imha etti

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Hakkari kırsalında ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 10 hedefi ateş altına alarak imha etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) konuyla ilgili yapılan açıklamada, "21 Şubat 2017 tarihinde 05.45-07.35 saatleri arasında Hakkari kırsalına ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; tespit edilen 10 hedef (mağara, sığınak ve barınma yerleri) ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.