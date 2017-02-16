Putin’den “çok acil” Türkiye açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ankara Büyükelçisi Karlov'un öldürülmesi nedeniyle yabancı temsilciliklerde çalışan personelin güvenliği için gerekli önlemlerin alınması talimatı verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Güvenlik Servisi'nde (FSB) düzenlenen toplantıda bir konuşma yapıyor.

Sputnik’in haberine göre; Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesini hatırlatan Putin, "Türkiye'deki büyükelçimizin öldürülmesi, yabancı temsilciliklerimizde çalışanların korunması konusunu çok acil olarak gündeme getirdi. FSB'den SVR ve Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği yaparak ek güvenlik önlemleri almasını talep ediyorum" dedi.

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