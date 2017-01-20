REİNA SALDIRGANININ 4 EŞİ VAR !

Reina saldırganının 4 eşi var !

Reina'yı kana bulayan terörist Masharipov'un 2’si Özbek, biri Kırgız, biri Uygur olmak üzere 4 eşi olduğu öne sürüldü.

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Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov'u, DEAŞ'ı benimseyen Uygur, Özbek, Kırgız ve Kazakların imam/önder olarak gördüğü iddia edildi. Hatta Uygur asıllı bir DEAŞ'lının kız kardeşini ona eş olarak verdiği öne sürüldü. Masharipov'un ikisi Özbek, biri Kırgız, biri de Uygur olmak üzere 4 eşi olduğu ileri sürülüyor.

Sabah Gazetesi'nden Fatih Ulaş'ın haberine göre, Reina canisi Türkiye'de kendini "Özbekistan İslami Hareketi hocası" diye tanıttı. Bu şekilde çevre edinen Özbek Masharipov'a, DEAŞ'ta ise "Ebu Muhammed El Horasani" kod adı verildi.

Örgüt kendisine sahte Uygur kimliği de düzenledi. Uygur Türkleri'nin arasına girip Doğu Türkistan siyasetinden faydalanmaya çalıştı.

DEAŞ propagandası yapan Masharipov, bu örgüt dışındaki tüm Müslümanları "mürted" (dinden dönmüş) olarak nitelendirdi. DEAŞ'ı reddeden Uygur Türkleri'nin İstanbul Zeytinburnu'ndaki lokantalarının bombalanması gerektiğini söyledi. Polis, azılı teröristle birlikte onunla irtibatlı olan hücreleri de çökertti.

Bu arada Reina canisinin ikisi Özbek, biri Kırgız, biri de Uygur olmak üzere 4 eşi olduğu iddia edildi.

Sabah
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