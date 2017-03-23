Rize'de 7 rütbeli asker tutuklandı

Rize'de, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 13 rütbeli askerden 7'si tutuklandı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan ve örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen 12 Astsubay ile 1 Uzman Çavuş hakkında gözaltı kararı alındı. Rize ile birlikte Bursa, Şanlıurfa, Antalya, Diyarbakır, Bitlis, Artvin, Ankara, Kastamonu ve Tunceli illerinde gözaltına alınan 13 askerden adliyeye sevk edilen A.M., H.Ç., L.Y. S.S., A.B., K.K. ve B.Y. tutuklandı. 6 askerin sorguları sürüyor.