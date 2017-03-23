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ROBERT KOLEJİ'NİN HAZİNESİ KAYIP !

Robert Koleji'nin hazinesi kayıp !

Robert Koleji'ne ait 23 parça tarihi eser ve sikkelerin 37 yıl önce çalındığı ortaya çıktı.

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Robert Koleji envanterindeki 23 tarihi eser ve 1000’e yakın tarihi sikkenin, 37 yıl önce okul müzesinde sergilenirken çalındığı ortaya çıktı. Kültür Bakanlığı, Selçuklu, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait paha biçilmez koleksiyon için müzeler, koleksiyonerler ve müzayede salonlarını uyardı.

Amerikan Robert Kolej’in envanterinde kayıtlı olan paha biçilmez tarihi obje ve sikkeler 1980’de çalındı ya da kayboldu. Denetlemelerde yapılan sayımlarda ortaya çıkan hırsızlıkla ilgili o dönem soruşturma açıldı. Yurtdışına kaçırıldığı tahmin edilen eserlerle ilgili hiçbir ipucu elde edilemedi.

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YILLAR SONRA UYARI

37 yıl aradan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı, il turizm müdürlükleri aracılığıyla tüm müze, müzayede salonları ve koleksiyonerlere yazı göndererek Robert Kolej’in envanterindeki eserlerin çalındığı/ kaybolduğu bilgisini verdi. 10 Mart tarihli dosyada, tüm tarihi obje ve sikkelerin fotoğrafları da yer aldı.

2 BİN 600 YILLIK ESER DE VAR

Çalınan/kaybolan 23 tarihi obje arasında 13. yüzyıl Selçuklu dönemi kâse parçaları, MÖ 6. yüzyıl Korint Çağı sonuna ait kâse, MS 2. yüzyıl Roma dönemi koku şişesi, MÖ 5. yüzyıl Eski Yunan dönemine ait kandiller de bulunuyor. Çoğu Roma dönemine ait olmak üzere bin kadar tarihi eser niteliğinde sikkenin (para) büyük bölümünün Julias Sezar, Augustus, Neron, Galba, Vespasianus, Vetellus, Titus, Domitiamus, Nerva, Traianus, Hadrianus dönemlerine ait çok nadir bulunduğu ve paha biçilemez olduğu belirtiliyor.

Habertürk
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