Rusya ve Çin'den Suriye kararına veto !

Rusya ve Çin, BM Güvenlik Konseyi’nde görüşülüp oylanan ’Suriye’ye yaptırım uygulanması’ tasarısını veto etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde görüşülen ve altı yıllık iç savaş süresince kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle Suriye hükümetine yaptırım uygulanmasını öngören tasarı, Rusya ile Çin’in vetosuyla reddedildi.

"CENEVRE GÖRÜŞMELERİNE ZARAR VERİR"

Suriye için yedinci kez veto oyu kullanan Rusya’yı, altınca vetosunu veren Çin destekledi. Rus yetkililer, Fransa ve Britanya’nın teklif ettiği tasarının, Cenevre’de geçen hafta başlayan barış görüşmelerine zarar vereceğini belirtti.

Tasarının kabul edilmesi için en az dokuz oyun yanı sıra, ABD, Fransa, Rusya, Britanya ya da Çin’den herhangi birinin veto etmemesi gerekiyordu. Oylamada dokuz konsey üyesinin oyu alınsa da, Rusya ve Çin’in vetoları nedeniyle tasarı iptal edildi.

ABD'NİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DAİMİ TEMSİLCİSİ: UTANÇ VERİCİ BİR ŞEKİLDE KABUL EDİLMEDİ

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suriye'de kimyasal silah kullandığı tespit edilen Esad rejimine yaptırım uygulanmasını isteyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısının reddedilmesine ilişkin, "Rusya ve Çin bugün acımasız ve savunulamaz bir seçim yaptı. Karar tasarısı utanç verici bir şekilde kabul edilmedi." dedi.

Suriye'de kimyasal silah kullandığı belirlenen Esad rejimine yaptırım uygulanmasını isteyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını Rusya ve Çin veto etti.

Haley, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, Rusya ve Çin'in gerçekleri görmezden geldiğini belirterek, "Rusya ve Çin bugün acımasız ve savunulamaz bir seçim yaptı. Karar tasarısı utanç verici bir şekilde kabul edilmedi." diye konuştu.

BM misyonunun raporunun Rusya ve Çin'i memnun etmediğine dikkati çeken Haley, Rusya'nın Suriye'de rejimin işlediği suçlara ve kendi insanlarını öldürmesine göz yumduğunu ve küresel güvenliği ikinci plana attığını söyledi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft "Suriye'de hayatları mahvedilen, zehirlenen çocuklar için harekete geçmek istedik ama vetolar yüzünden bir kez daha başarısız olduk." ifadesini kullandı.

Rycroft, Rusya'yı BMGK'da ülkenin "evet" oyuyla kurulan misyonun bağımsız ve tarafsız raporunun sonuçlarını kabul etmemekle suçladı.

"İKNA EDİCİ DEĞİL"

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov ise, BM misyonun ortaya koyduğu bulguların "ikna edici" olmadığını savundu.

Rusya'ya yönelik eleştirileri "çirkin" olarak nitelendiren Safronkov, "Tanrı sizi yargılayacak." dedi.

Fransa'nın BM Daimi Temsicisi Francois Delattre, "Geçmişte yaşanlar gözlerimizin önünde yine yaşanıyor. Bizler bu sistemin koruyucularıyız ve herkesin güvenliği için Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesi gerekiyor." sözlerine yer verdi.

RUSYA 7. KEZ VETO ETTİ

Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünce (OPCW) oluşturulan misyonun (JIM) raporu, Esad rejiminin üç kez, DEAŞ'ın da bir kez kimyasal silah kullandığını ortaya koymuştu.

Bu rapor doğrultusunda harekete geçen İngiltere, ABD ve Fransa, Suriye'de kimyasal silah saldırılarına karıştığı belirlenenlere yaptırım uygulanmasını öngören tasarı hazırladı.

Aralık ayından bu yana süren müzakereler ve Rusya'yı ikna çalışmalarının ardından Konsey'de oylanan karar tasarısını Rusya ve Çin veto etti.

Tasarı için veto yetkisi olmayan Bolivya da olumsuz oy verirken diğer üyelerden Etiyopya, Mısır ve Kazakistan çekimser oy kullandı. 9 ülke ise tasarı lehinde oy kullandı.

BMGK'da bir tasarının kabulü için 15 üyeden en az 9'unun olumlu oy kullanması ve daimi üyeler Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'nin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

Böylece Rusya, Suriye iç savaşının başından bu yana BMGK'da 7. kez Suriye tasarısını veto etmiş oldu.

Türkiye ile birlikte çok sayıda ülkenin ortak sunucu olarak destek verdiği tasarıda, Suriyeli 11 askeri komutanın varlıklarının dondurulması, bu kişilere seyahat yasağı uygulanması, Suriye rejimine helikopter satışının yasaklanması, kimyasal silah geliştirilmesi ve kullanılmasıyla ilgisi belirlenen 10 kurumun kara listeye alınması öngörülüyordu.

DHA & AA