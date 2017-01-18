YEREL HABERLER
Samsun Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

SAMSUN'DA FECİ KAZA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Samsun'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Erkut Öztürk'ün kullandığı 57 KD 715 plakalı otomobil, Yakakent çıkışında Asmapınar Kavşağı'ndan dönüş yapan Hasan Şahin (72) yönetimindeki 55 TH 932 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Hasan Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, aynı otomobilde bulunan Sultan Şahin, Makbule Okur ve diğer otomobil sürücüsü Erkut Öztürk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yalılardan 88 yaşındaki Makbule Okur yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili araştırmalar sürüyor.

İHA
489
Özbekistanlı yetkiliden Reina saldırganı açıklamasıÖzbekistanlı yetkiliden Reina saldırganı açıklaması
İzdivaçta kavga skandalıİzdivaçta kavga skandalı
Köpeğin kulaklarını kesenlerin cezası belli olduKöpeğin kulaklarını kesenlerin cezası belli oldu
9 yaşındaki çocuğu dövdü9 yaşındaki çocuğu dövdü
Yanarak ilerleyen araçtan ceset çıktıYanarak ilerleyen araçtan ceset çıktı
Havayolu şirketinden tacize karşı önlemHavayolu şirketinden tacize karşı önlem
Elektronik sigara bu hale getirdiElektronik sigara bu hale getirdi
İşte barajlardaki doluluk oranıİşte barajlardaki doluluk oranı
Fidye için kaçırılan çocuk 56 saatte kurtarıldıFidye için kaçırılan çocuk 56 saatte kurtarıldı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS