SAMSUNG TÜM TELEFONLARINDAN KALDIRIYOR

Samsung tüm telefonlarından kaldırıyor

Samsung Galaxy S8, iki farklı ekran boyutu seçeneğiyle gelecek ve "infinity display" ile ekran çerçevelerini neredeyse tamamen ortadan kaldıracak.

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The Guardian'ın haberine göre bu iki Galaxy S8 modeli, 5 inç ve 6 inç'lik kavisli ekranlara sahip olacaklar. Telefonların ekranı, Galaxy S7 Edge'de olduğu gibi sol ve sağ kenarlarda dışarıya doğru kavis yapacak. Yeni telefonların fiziksel boyutları, Galaxy S7 serisinden çok farklı olmayacak ancak "infinity" ekran sayesinde görüntü alanı büyüyecek. Bu nedenle parmak izi sensörü ve hatta Samsung logosu, cihazın arka tarafına taşınabilir.

The Guardian'ın kaynaklarına göre Galaxy Note 7'nin iris tarama işlevi Galaxy S8'in biyometrik oturum açma özellikleri arasında yer alacak ve hem cihazın kilidini açmak için, hem de satın alma işlemlerini onaylamak için kullanılacak. Telefonda yer alacağı iddia edilen diğer özellikler arasında 3,5mm kulaklık girişi, 64GB dahili depolama (256GB'a kadar genişletebilme), USB-C veri/şarj portu var.

Galaxy S8'in Mart'ın ikinci yarısında resmi olarak tanıtılması, Nisan'da satışa sunulması bekleniyor.

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