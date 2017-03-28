  • Adana'da kanlı gece ! 5 ölü
  • Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar
  • PKK'dan kaçan terörist yaşadıklarını anlattı
  • Dursun Özbek'ten Hakan Şükür ve Arif Erdem açıklaması
  • İstanbul'da taksici dehşeti

ŞEHİT YAKINLARI İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

Şehit yakınları için açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı, bazı medya organlarında çıkan şehit yakınlarıyla ilgili iddialara böyle açıklık getirdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Milli Savunma Bakanlığından, bazı medya organlarında yer  alan, şehit yakınlarının askerlik muafiyetine ilişkin haberlerin gerçeği  yansıtmadığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında şehit  yakınlarının askerlik muafiyetine ilişkin yanıltıcı haberlerin yer aldığı  bildirildi.

Askerlik Kanunu'nun (1111 sayılı) 21 Haziran 1927'den beri yürürlükte  olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Anılan tarihten bugüne muvazzaf askeri  personelin şehitliği halinde yakınlarının askerlik durumuna ilişkin uygulamada  herhangi bir değişiklik yapılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

AA
331
-
Yeni evi için Coşkun Sabah'ın boşanmasını bekliyorYeni evi için Coşkun Sabah'ın boşanmasını bekliyor
Altay tankının motoru Ukrayna'danAltay tankının motoru Ukrayna'dan
Taciz cinayetinde şoke eden gelişme ! Koca da işin içindeTaciz cinayetinde şoke eden gelişme ! Koca da işin içinde
Gurtbetçi oylarında rekorGurtbetçi oylarında rekor
Erdoğan: Atatürk olsa ''evet'' derdiErdoğan: Atatürk olsa ''evet'' derdi
‘Mardinli Marilyn Monroe’ kapı kapı ‘evet’ istedi‘Mardinli Marilyn Monroe’ kapı kapı ‘evet’ istedi
9 akrabası belediyede çalışan Başkan'dan açıklama9 akrabası belediyede çalışan Başkan'dan açıklama
İngiltere Avrupa'nın en büyük petrol rezervini buldu !İngiltere Avrupa'nın en büyük petrol rezervini buldu !
Ahmedinejad'ın sözleri İran'ı ayağa kaldırdıAhmedinejad'ın sözleri İran'ı ayağa kaldırdı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS