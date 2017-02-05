Seks tuzağıyla gasp ediyorlar !

İzmir'in Ödemiş ilçesi'nde kendilerini bekar olarak tanıtıp, seks tuzağına düşürdükleri kadınları gasp ettikleri ileri sürülen evli çiftin de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü, gelen şikayetler üzerine sosyal medyadan kendilerini bekar olarak tanıtıp, tanıştıkları kadınları seks tuzağına düşürdükleri ileri sürülen bir çeteyi bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından harekete geçen polis, geçen 3 Ocak'ta Zafer Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 26 yaşındaki M.K. ile eşi 32 yaşındaki M.K., 29 yaşındaki M.S., 29 yaşındaki S.K. gözaltına alındı. Çetenin erkek üyelerinin Facebook'ta tanıştıkları kadınlara kendilerini bekar olarak tanıtıp para, yüzük, saat, cep telefonu gibi üzerlerindeki değerli ne varsa gasp ettikleri ileri sürüldü. Çete üyelerinin, aralarındaki tek kadın olan M.K.'ye eşiyle birlikte olan kadınları bastırıp, tehditle para sızdırmaya çalıştıkları da iddia edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise tutuklandı.