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ŞİLİ HALKINA 'HAYIR' DEDİRTEN REKLAMCIDAN MESAJ VAR

Şili halkına 'hayır' dedirten reklamcıdan mesaj var

Referandum sürecinde CHP'nin örnek aldığı "No" filmine ilham kaynağı olan reklamcı Francisco Garcia Ferrada, Türkiye'deki 'hayır' kampanyasına destek veren kısa bir video paylaştı.

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Şili’de, Augusto Pinochet’yi yenen ‘hayır’ kampanyasının yaratıcısı Eugenio Garcia Ferrada, Türkiye’deki referandum sürecinde ‘hayır’a destek veren bir video paylaştı.

Paylaştığı videoda gençlerin siyasetteki etkinliğine vurgu yapan Ferrada, ”Şili’de 1988’de referandumun kazanılmasında gençlik çok önemli bir yere sahipti. Türkiye’de de aynısı olabilir. Gençlik bunu yapabilir. Daha iyi bir gelecek gençlikle mümkün” dedi.

Öte yandan CHP Gençlik Kollarının davetiyle reklamcı Ferrada dün akşam Türkiye'ye geldi.

“No” filmi 1988 yılında Şili’de Pinochet’nin devrildiği referandum sürecini anlatıyor. Filmin asıl odak noktası ise, muhaliflerin yürüttüğü “Hayır” kampanyası. O film, CHP’ye de ilham kaynağı oldu.

CHP de Anayasa referandumu sürecinde, aynı “No” filminde olduğu gibi olumlu, yapıcı bir dil kullanarak “Hayır” oyu isteyecek.

Habertürk’ten Ömer Topsakal’ın haberine göre 65 yaşındaki Ferrada bir hafta Türkiye'de olacak. Bu süre zarfında CHP Gençlik Kolları’nın “Hayır” kampanyasını inceleyecek ve onlara referandum sürecinde atmaları gereken adımlar konusunda destek verecek.

İstanbul ve İzmir'de “Hayır” toplantılarına katılacak ismin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşmesi bekleniyor.

Sözcü
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