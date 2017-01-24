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SOĞUĞA KARŞI SOBALI OTOBÜS

Soğuğa karşı sobalı otobüs

İzmir'de belediye işçileri, çalıştıkları bölgede kullanmaları için ayrılan belediye otobüsünde soba kurup yaktı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı işçileri, çalıştıkları bölgede kullanmaları için ayrılan belediye otobüsünde ısınmak için soba yakıyor. Bu sayede, çalışırken üşüyen işçiler otobüste ısınıp dinlenebiliyor.

Konak İlçesi Alsancak Semti'nde yol kenarlarını düzenlemek için çalışan işçilerin, dinlenmek için kullandıkları belediye otobüsünden dumanlar yükseldiğini görenler şaşırıyor. Ancak dumanların, dinlenen işçilerin soğuk havalarda üşümemek için otobüse kurup yaktıkları sobadan kaynaklandığı anlaşıldı. Borusunu camdan dışarı çıkarttıkları sobayı yakarak ısınan işçiler, bütün gün dışarıda soğukta kalmaktan korunuyor.

Soğuğa karşı sobalı otobüs

DHA
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