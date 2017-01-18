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SON SÖZÜ ''KIZIM İYİ Mİ'' OLMUŞ

Son sözü ''Kızım iyi mi'' olmuş

Terk ettiği sevgilisi tarafından öldürülen genç kadının son sözü yaralanan kızını sormak olmuş.

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Adana'da terk ettiği sevgilisi 26 yaşındaki Emre A. tarafından öldürülen 42 yaşındaki Fatma T.'nin son sözü, aynı olayda yüzünden yaralanan kızı 22 yaşındaki Gizem T. için söylediği "Kızım iyi mi?" olmuş. Gizem T., sosyal paylaşım sitesinde annesinin son sözlerini paylaştı.

15 Ocak'ta merkez Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi'nde oturan hemşire Fatma T.'nin evine gelen sevgilisi Emre A. , kendisinden ayrılmak isteyen genç kadını ikna etmek isterken aralarında tartışma çıktı. Evin önündeki alevlenen tartışma sırasında Emre A. üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çekip, genç kadına ardı ardına ateş etti. Bu arada araya girip annesini korumak isteyen Gizem T.'nin de yüzüne kurşun isabet etti. Emre A., anne ile kızını vurduktan sonra aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınırken Fatma T., ertesi gün, Emre A. ise dün hayatını kaybetti.

GEREKSİZ İNSAN BAŞ AĞRITIR

Öldürülen Fatma T.'nın sosyal paylaşım sitesinde 1 Eylül 2016'daki, "Tabağına yiyebileceğin kadar yemek, hayatına sevebileceğin insanı al. İsrafın lüzumu yok. Sonra tabaktaki fazla yemek karnını, hayatındaki gereksiz insan da başını ağrıtır" yazılı paylaşımı dikkat çekerken; yaralı kurtulan kız Gizem T. ise üzüntüsünü sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yayınlıyor.

MELEK ANNEM

'Artık benim kaybedecek hiç bir şeyim yok" yazan genç kız dün de hesabından annesinin son sözünü yazdı. "Kızım iyi mi?" Son sözü oldu.

Mekanın cennet olsun melek annem" yazan genç kıza arkadaşları da sabır ve başsağlığı diledi.

DHA
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