SOSYAL MEDYADA ''LİKE'' HASTALIĞI

Sosyal medyada ''like'' hastalığı

Sosyal medyada "yapmadığı şeyleri yapmış gibi" gösterenler için tıbbi teşhis konuldu.

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Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarının %16’sı, dikkat çekmek ve çok sayıda “like” almayı garantilemek için bir yerdeymiş gibi görünüyor veya yapmadığı halde bir şeyler yapıyormuş gibi davranıyor.

İnsanlar arkadaşlarına gösteriş yapmak, mümkün olduğunca çok “like” almak ve kendileri hakkında iyi hissetmek için sosyal medyaya yöneliyor. Bazıları ise çevreleri tarafından kabul görmek için uğraşırken gerçekleri saptırmaktan ve hayatlarını olduğundan daha iyi göstermekten geri kalmıyor. Kaspersky Lab'in araştırmasına göre, her 10 kişiden biri sosyal medyada daha fazla insanın beğenisini toplamak için gerçeği çarpıtıyor. Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının %16'sı, dikkat çekmek ve çok sayıda “like” almayı garantilemek için bir yerdeymiş gibi görünüyor veya yapmadığı halde bir şeyler yapıyormuş gibi davranıyor. Bu oran erkeklerde %18'e.

ÜZÜNTÜ SEBEBİ

Kadınlar ise umdukları 'like'ı almazlarsa üzülüyor ve hayal kırıklığı yaşıyor. %23'ü, paylaşımlarını az beğenilmesi halinde arkadaşları arasında popüler olmadıklarını düşünüyor; bu oran erkeklerde %21.

GİZLİLİK SINIRI AŞILIYOR

Würzburg Üniversitesi'nden Medya Psikoloğu Dr. Astrid Carolus, erkeklerin, “like” alma konusunda daha ileriye gidebilme eğilimine sahip olduklarını belirtirken, Kaspersky Lab Sosyal Medya Başkanı Evgeny Chereshnev de, uyarıyor. Chereshnev, şöyle dedi: “Sosyal onaylanma adına yapılan bu araştırma da gösteriyor ki, insanlar paylaşacakları içerik ile neyin gizli tutulması gerektiği arasındaki sınırı görmeyi bıraktılar.”

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