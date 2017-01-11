Sosyal Medyanın Yeni Fenomeni Mehmet Özdemir

Son zamanlarda tweeter da @17mehmetozdemir attığı tweetlerle oldukça popüler. Çanakkalede yaşayan Mehmet Özdemir yazdıkları, paylaştıkları, sert uslubu ve bazende komik paylaşımları ile hızla yükseliyor. Aslında hikayesi sevgilisinden ayrıldıktan sonra kendi kendine paylaştığı hüzünlü tweetler ile başlamış ve hızla yükselmeye başlamış. Sonrada hayatı ciddiye almayı bırakıp komik şeyler de paylaşmaya başlamış. Aslında herkes gibi sıradan olmayı seçmeyip fikirlerini açıkça ifade edenerden. İlerleyen günlerde de attığı tweeterle daha çok adından söz ettireceğe benziyor.



