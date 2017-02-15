  • Referandumda hangi parti ne oy kullanacak ?
  • Yeni doğan bebeklerine ‘Evet’ ismini verdiler
  • ''Başka bir erkeğe bakıyordu'' dedi ve...
  • İki bakanlık binlerce personel alacak !
  • YÖK'ten şehit yakınları için tarihi karar

"SOYKIRIM" KARARININ İPTALİ BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

"Soykırım" kararının iptali başvurusu reddedildi

Alman Federal Meclisi, 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendirilmesinin iptali için yapılan başvuruyu reddetti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Alman Federal Meclisi'nin 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin ardından, Türk kökenli avukat Ramazan Akbaş kararın iptali için başvuru yaptı. Alman Federal Anayasa Mahkemesi, mahkemeye yapılan başvuruyu reddetti.

Doğan Haber Ajansı Muhabiri Mümin Karaca'ya konuyla ilgili açıklama yapan Av. Ramazan Akbaş, "Tarafımdan yapılan şikayeti inceleyen Anayasa Mahkemesi, "Şikayet, Anayasa Mahkemesi tarafından karar verilmek üzere kabul edilmemiştir. Şikayet, davacının temel haklarının veya temel haklarına eşdeğer haklarına tecavüz edildiğine dair yeterince delil sunamamıştır'" dedi. Karar bize ulaştı; hazırlıklarımızı yaptık, bir iki gün içersinde konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Akbaş ayrıca, Almanya'da Federal Meclisi'nin 2 Haziran 2016'da sözde Ermeni Soykırımı'nı tanımasından sonra Anayasa Mahkemesi nezdinde bu karara karşı 8 ayrı şikayet yapıldığını belirtti.

DHA
134
-
Ivanka Trump'ın bakışları olay olduIvanka Trump'ın bakışları olay oldu
Alpay Özalan'dan olay sözler !Alpay Özalan'dan olay sözler !
Sinan Oğan'dan Ak Parti ile ilgili şok iddiaSinan Oğan'dan Ak Parti ile ilgili şok iddia
MHP'de anket krizi: Hemen açıkla !MHP'de anket krizi: Hemen açıkla !
PKK'lı teröristler örgütteki infazları anlattıPKK'lı teröristler örgütteki infazları anlattı
Medyatava'nın patronları bu soruya cevap verinMedyatava'nın patronları bu soruya cevap verin
Kuyuya düşen köpek 10 gün sonra kurtarıldıKuyuya düşen köpek 10 gün sonra kurtarıldı
Kim Jong-un ağabeyi nasıl öldürüldü ?Kim Jong-un ağabeyi nasıl öldürüldü ?
Avrupa Parlamentosu İsrail'i uyardı !Avrupa Parlamentosu İsrail'i uyardı !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS