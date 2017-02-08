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SURİYE SINIRINA DEV BAYRAK

Suriye sınırına dev bayrak

Suriye'de terör örgütü PYD'nin denetimindeki Telebyad'ın komşusu olan Şanlıurfa Akçakale İlçesi'nde sınır hattında dev Türk bayrağı asıldı.

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Suriye'nin terör örgütü PYD denetemindeki Telabyad ilçesiyle komşu olan Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde, sınır hattına 12 metre yüksekliğindeki direğe 4 metre genişliğinde dev Türk bayrağı asıldı.

Suriye'nin PYD denetimindeki Telabyad kenti ile komşu olan Akçakale'de, güvenlik amacıyla beton blok örülen bölgeye 12 metre yüksekliğindeki direğe geçtiğimiz günlerde 4 metrelik Türk bayrağı asıldı. Telabyad'da bir direkteki PYD flamasının karşısında göndere çekilen bayrağın ardından bu kez Altuntepe Mahallesi'ndeki sınır karakolunda 12 metre yüksekliğindeki direğe yine 4 metre genişliğinde dev bayrak asıldı. Askeri yetkililer ve Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan'ın katıldığı törenle askerlerin okuduğu İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilen dev Türk bayrağı, Türkiye ve Suriye tarafından net şekilde görülüyor.

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DHA
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