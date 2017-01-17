Suriyeli çocuklara meyve ve çikolata ikramı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, geçici eğitim merkezlerindeki Suriyeli çocuklara çikolata ve elma dağıtıldı.

Türk Kızılayı Reyhanlı Şubesi Başkanı Ahmet Horoz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriyeli miniklere meyve ve çikolata ikramında bulunduklarını söyledi.

Suriyeli öğrencilere destek olmak istediklerini belirten Horoz, "Geçici eğitim merkezlerindeki öğrencilerin istifade edecekleri 10 bin çikolata ve 5 ton elmanın dağıtımına başladık. Çalışmalarımıza hız vererek devam edeceğiz." dedi.

Horoz, Reyhanlı'daki Suriyeli ailelerin de yardımına koştuklarını ifade etti.

Meyve ve çikolatalar, Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü merkezlere gönderildi.