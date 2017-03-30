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SURİYELİLERE SANDIK GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Suriyelilere sandık günü sokağa çıkma yasağı

Hatay Valiliği'nin, 16 Nisan referandum günü Suriyelilerin sokağa çıkmaması tailmatı verdiği ortaya çıktı.

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Hatay Valiliği, başta il jandarma komutanlığı ve il emniyet müdürlüğü olmak üzere ildeki ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, anayasa değişikliği referandumunda Suriyelilerin sokağa çıkmaması talimatı verdi.

Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu'nun ahberine göre Valilik, 20 Mart’ta, ildeki kaymakamlıklara, jandarma komutanlığına, emniyet müdürlüğüne, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı’na, Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ve ilgili kamu kurumlarına “Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna Sunulması Toplantı Talimatı” başlıklı bir yazı gönderdi. Yazıda kentte barınan Suriyelilerle ilgili iki talimat veren Vali Erdal Ata, “Geçici misafir edilen Suriyelilerin ikamet ettikleri Barınma Merkezlerinde 15 Nisan tarihinden 17 Nisan günü saat 08.00’a kadar mücbir sebepler dışında giriş, çıkış ve ziyaretler durdurulacaktır. Barınma Merkezleri dışında ikamet eden Suriyeliler ile ilgili olarak Suriyeli misafirleri temsilcileri, kanaat önderleri ile iletişim kurmak suretiyle ‘zorunlu nedenler’ olmadıkça 16 Nisan’da evlerinden dışarıya çıkmamaları hususu paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet
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