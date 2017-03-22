Survivor'da sürpriz yakınlaşma

Survivor'da Sabriye ve Adem arasındaki kavga uzun sürmedi. İkili yüz yüze konuşup aralarındaki husumeti giderdiler. Özellikle Adem'in Sabriye'ye "Beni seviyor musun? sorusuna Sabriye'nin verdiği, "(Seni sevdiğim) gözümden belli değil mi?" yanıtı dikkatlerden kaçmadı.

"NANKÖR" DEMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi; Sabriye, kendisini iş yapmadığı gerekçesiyle uyaran Adem'e, hasta olduğu zaman kendisine baktığını hatırlatmış, bunun üzerine de Adem çileden çıkmıştı. Adem'in Sabriye'ye "Seni ben doyurdum, Yazıklar olsun! Nankör!" sözleri üzerine ise ikili arasındaki ipler tamamen kopmuştu.

UZUN SÜRE KÜS KALAMADILAR

Birbirlerine büyük sevgi besleyen ikili, küs kalmaya daha fazla dayanamadı ve aralarındaki sorunu konuştu. Sabriye, Adem'in "Nankör" sözüne bozulduğunu söylerken, Adem de Sabriye'nin hastalığında kendisine baktığını söylemesine sinirlendiğini belirtti. Ardından Adem, Sabriye'den bundan sonra fevri konuşmalar yapmamasını istedi.