Survivor'dan elendikten sonra her şeyi ifşa etti

Survivor 2017'den dün akşam elenen Berna Öztürk içini döktü. Elenmesinde arkadaşlarının kendisine kumpas kurduğunu iddia etti.



Survivor'dan elenen Berna Öztürk, kendisine kumpas kurulduğunu söyleyerek konseyde adının çıkmasına şaşırdığını söyledi. Öztürk, "6 kişinin birden benim adımı yazması akıllara zarar bir durumdur" dedi.



BERNA: SEMA VE PINAR'DAN SONRA EN İYİ BENİM



Berna Öztürk, elenmesinden dolayı yaşadığı şoku anlatmasının ardından Sema ve Pınar'dan sonra en iyi yarışmacı benim diyerek iddialı bir açıklamada da bulundu.



"GÖNÜLLERİ KARA KAPLI İNSANLAR GÖRDÜM"



Elenmesinden dolayı şok yaşayan Berna; "En büyük dileğim herkesin gönlüne göre olması. Gerçekten gönülleri kara kaplı insanlar gördüm. Ben onların oyununa geldim" dedi. Öztürk, Survivor'da Pınar'ın birinci olmasını istediğini söyleyerek favorisini de açıkladı.