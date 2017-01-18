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TEKMECİ GÖZLEM ALTINA ALINDI

Tekmeci gözlem altına alındı

Ayşegül Terzi'yi şort giydiği için tekmeleyen Abdullah Çakıroğlu, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'ne yatırıldı.

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Mahkeme Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nun akıl sağlığının tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'ne yatış işleminin yapıldığını belirtti. Duruşma 8 Mart 2017 Dünya Kadınlar Günü'ne ertelendi.

Çekmeköy'de belediye otobüsünde Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nun 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

TERZİ VE ÇAKIROĞLU DURUŞMAYA KATILMADI

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. duruşmasına tutuksuz sanık Abdullah Çakıroğlu ve avukatı katılmazken, mağdur Ayşegül Terzi'nin de katılmadığı duruşmada Terzi'yi avukatları temsil etti. Duruşmayı Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve birçok kadın takip etti.

YATIŞ İŞLEMİ YAPILDI

Mahkeme hakimi, Abdullah Çakıroğlu'nun avukatının mazeret bildirerek duruşmaya katılmadığını belirtirken, geçtiğimiz celse verilen karar gereğince Çakıroğlu'nun Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'ne yatış işleminin yapıldığını kaydetti. Mahkeme hakimi ayrıca, mağdur Ayşegül Terzi'nin tedavi evraklarının İstanbul Üniversitesi ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden geldiğini belirtti.

"TERZİ'NİN YARALANMASINA İLİŞKİN RAPOR DÜZENLENSİN"

Abdullah Çakıroğlu hakkında akıl sağlığının tespit edilmesi amacıyla rapor için yazılan yazı cevabının beklenmesine karar veren mahkeme, Ayşegül Terzi'nin dosyadaki tüm tıbbi evraklarının Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek meydana gelen olay nedeniyle yaralanmasının "Kasten yaralama" kapsamında değerlendirilerek rapor düzenlenmesine karar verdi.

DURUŞMA DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NE ERTELENDİ

Duruşma 8 Mart 2017 günü saat 11.00'e ertelendi. 8 Mart tarihte Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanıyor.

DHA
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