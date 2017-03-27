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THY'NİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN HABER

THY'nin yüzünü güldüren haber

Tablet yasağının THY'yi nasıl etkileyeceği tartışılırken Genel Müdür Bilal Ekşi, ocak ayından bu yana Pazar günü en büyük yolcu sayısına ulaştıklarını söyledi.

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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, dün 179 bin 871 yolcuyu taşıdıklarını, böylece ocak ayından itibaren günlük en yüksek yolcu sayısına ulaştıklarını bildirdi.

Ekşi, Twitter'daki resmi hesabından 26 Mart Pazar günü THY'nin taşıdığı yolcu sayısını duyurdu.

Bilal Ekşi, "Pazar (dün) günü 179.871 yolcu taşıyarak, ocak ayından itibaren günlük en yüksek yolcu sayısına ulaştık. #Bahar Geliyor." ifadelerini kullandı.

Ekşi'nin bu açıklaması, sosyal medyadaki birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

AA
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