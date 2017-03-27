THY'nin yüzünü güldüren haber

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, dün 179 bin 871 yolcuyu taşıdıklarını, böylece ocak ayından itibaren günlük en yüksek yolcu sayısına ulaştıklarını bildirdi.

Ekşi, Twitter'daki resmi hesabından 26 Mart Pazar günü THY'nin taşıdığı yolcu sayısını duyurdu.

Bilal Ekşi, "Pazar (dün) günü 179.871 yolcu taşıyarak, ocak ayından itibaren günlük en yüksek yolcu sayısına ulaştık. #Bahar Geliyor." ifadelerini kullandı.

Ekşi'nin bu açıklaması, sosyal medyadaki birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.