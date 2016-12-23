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TİYATRO SEVERLER ''MEŞK'' İLE BULUŞTU

Tiyatro severler ''Meşk'' ile buluştu

Andre Roussain’in yazdığı, Somer Karvan’ın yönettiği “Meşk” adlı komedi, Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde Sarıyerli tiyatro severlerle buluştu.

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Sarıyer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organizasyonuyla gerçekleşen gösteri oldukça beğeni topladı. Tuna Arman, Yalçın Dümer, Somer Karvan ve Evren Akyürek gibi usta oyuncuların sahne aldığı eser, aldatan ve aldatılanları komik bir uslupla ele alıyor.
 
Oyuncular perde sonunda Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in elinden teşekkür çiçeği alırken, Sarıyer Belediyesi’nin sanata ve sanatçıya verdiği destekten ötürü teşekkürlerini sundular.

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