TRT'den hem evlendirme hem de boşandırmama programı

Son günlerde hükümet medyası evlilik programlarıyla yatıyor, evlilik programlarıyla kalkıyor.

Evlilik programlarının yayndan kaldırılması, hatta programı yapanların cezalandırılması isteniyor.

RTÜK, bu programlara bir yılda 11 milyon TL'nin üstünde ceza verdi.

Ancak öyle anlaşılıyor ki yeni bir girişim daha var.

Şöyle anlatalım...

TRT bugün başlayacak bir program duyurdu.

Adı: “Bir Yastıkta Kocayalım”.

Program boşanmaları azaltmayı hedeflediğini açıklarken, programda bir aile danışmanı boşanmaya çözüm arayacak.

Kısacası evlilik programlarına karşı devlet çözüm buldu: Boşanmama Programı.