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''TRUMP GÖREVİ KENDİ BIRAKABİLİR''

''Trump görevi kendi bırakabilir''

ABD'de önde gelen Demokrat Senatör Feinstein, Donald Trump hakkında ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

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ABD, politikalarıyla tartışma yaratan Başkan Donald Trump'ın azledilip azledilemeyeceğini tartışmaya devam ediyor. Önde gelen Demokrat Senatör Feinstein, "Bence görevi kendisi bırakacak" dedi.

ABD’de Demokrat Parti’nin önde gelen senatörlerinden Dianne Feinstein, Donald Trump’ın başkanlıktan istifa edebileceğini öne sürdü. Senato Yargı Komitesi’nin üyesi de olan Feinstein,Trump’ın bir suç işleyip işlemediğine dair soruya ise “Buna şu an yanıt veremem” diye kaçamak cevap verdi.
 
Seçim bölgesi Kaliforniya’nın Los Angeles kentinde bir grup protestocuyla bir araya gelen Feinstein, bir eylemcinin “Trump anayasayı ihlal eden çok şey yapıyor. Onun görevi bırakmasını nasıl sağlayacağız?” sorusuyla karşılaştı. Eylemci, seçimlere Rusya’nın Trump lehine müdahale ettiği iddialarını da hatırlattı.
 
Demokrat senatör, “Bence görevi kendisi bırakacak” yanıtını verdi. Feinstein yanıtında, Trump’ın şirketlerinin başkanlık göreviyle çıkar çatışması yarattığı alanları örnek gösterdi.
 
Feinstein, bir diğer eylemcinin ‘azledilmesini gerektiren bir suç işleyip işlemediği’ sorusunda, “Buna şu an yanıt veremem” demesi dikkat çekti.

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