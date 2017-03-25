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TRUMP İLK CİDDİ SINAVINDA SINIFTA KALDI

Trump ilk ciddi sınavında sınıfta kaldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk büyük sınavı olarak görülen sağlık sigortası yasa tasarısı oylanmaya başlamadan hemen önce geri çekildi.

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The Telegraph'ın haberine göre, Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'ın yasanın geçmeyeceğini söylemesinin ardından yasa tasarısının geri çekilmesi kararlaştırıldı.

​Trump’tan açıklama

Tasarının geri çekilme kararının ardından Trump, "Çok yaklaşmıştık. Yapabileceğimiz en iyi şey, Obamacare'in patlamasına izin vermek" dedi.

Trump, karşılaşılan muhalefetten ötürü tasarının mimarı olan Ryan'ı sorumlu tutmadığını belirterek, "Paul'u suçlamıyorum. O çok çalıştı" dedi.

Trump'ın selefi Barack Obama'nın kendi adıyla anılan sağlık sigortası reformunun yerine geçmesi hedeflenen AHCA'yı geri çekme kararını, Paul Ryan'ın tasarının yeterli "evet" oyuna ulaşamayacağı uyarısı üzerine aldığı bildirildi.

"Hayal kırıklığı"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, sağlık reformu tasarısının geri çekilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu bizler için hayal kırıklığı. Trump ve Beyaz Saray sağlık reformu için elinden geleni yaptı. Öngörülebilir bir süre daha Obamacare ile yaşıyor olacağız" dedi.

 

Yasa görüşmesi ertelenmişti

Eski Başkan Barack Obama'nın kendi adıyla anılan sağlık sigortası reformunu (Obamacare) yürürlüğe girdiği günün 7'nci yıl dönümünde iptal etme amacıyla dün yapılması planlanan oylama, yeterli "evet" oyuna ulaşılamayacağı endişesiyle ertelenmişti.

216 oyu bulamadı

ABD Başkanı Donald Trump ve tasarının mimarı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, muhalif Cumhuriyetçileri ikna etmek için dün gece yapılan son toplantıda müzakerelerin bittiğini açıklamış ve oylamanın bugün gerçekleşeceğini açıklamıştı. Trump, muhalif Cumhuriyetçi vekilleri, AHCA tasarısı bugün ABD Temsilciler Meclisinden geçmezse Obamacare'i yürürlükte bırakmakla tehdit etmişti.

Trump yönetimi için büyük önem taşıyan tasarının, 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat vekilin bulunduğu Temsilciler Meclisinden geçebilmesi için en az 216 "evet" oyu gerekiyordu.

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