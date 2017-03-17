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TRUMP-MERKEL ARASINDA TOKALAŞMA KRİZİ

Trump-Merkel arasında tokalaşma krizi

ABD'ye giden Almanya Başbakanı Merkel ile ABD Başkanı Trump arasında tokalaşma krizi yaşandı.

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ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Amerikan Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da görüşmelerinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Trump, güvenlik ve barış konusunda Almanya ile çok fazla ortak yönleri olduğunu söyledi ve Amerikan sanayi üretimini güçlendirmek, bu konuda kadınların gücünü de artırmaya odaklanmak istediğini belirtti.

NATO üyesi ülkelerin daha fazla maddi katkıda bulunması gerektiği görüşünü Merkel'le paylaştığını belirten Trump, NATO'yu ve Afganistan ve Ukrayna konularındaki faaliyetlerini desteklediği için Merkel'e teşekkür etti. 

Radikal terörizmi yok etme kararlığını vurgulayan Trump, Merkel'le ticari konuları da görüşeceklerini ve "tüm vatandaşlarının maddi güvence içinde olduğu bir geleceği beraber kurabileceklerini," söyledi.

"Tokalaşma krizi"

Basın toplantısı öncesindeki görüşmede Merkel'in, yanında oturan Trump'a, tokalaşarak poz vermeyi teklif etmesi ancak Trump'ın bu söze aldırmayıp ya da duymayıp basın mensuplarına bakmaya sürdürmesi çok konuşuldu. Kimilerince Trump'un bu hareketi tepki olarak yaptığı iddia edildi.

AA
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