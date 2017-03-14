Trump ve CIA hakkında şok iddia

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Merkezi Haber Alma Teşkilatına (CIA) geçen ocak ayında insansız hava araçlarıyla (İHA) hava saldırısı düzenleme yetkisi verdiği iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD'li bazı yetkililere dayandırdığı haberinde Trump'ın göreve geldikten hemen sonra eski Başkan Barack Obama'nın CIA'in paramiliter faaliyetlerine getirdiği sınırlamaları kaldırdığını ve teşkilatın başta Suriye olmak üzere yabancı ülkelerde İHA'larla saldırı düzenleme yetkisi verdiğini öne sürdü.

Gazeteye göre, CIA verilen yetkiyi ilk kez şubat ayında Suriye'de El Kaide liderlerinden Ebu Hani el-Mısri'yi hedef alarak kullanıp öldürdü.

Daha önce Mısri'nin öldürüldüğü haberi ortaya çıkmış ancak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) saldırıyı ABD ordusunun gerçekleştirmediğini ve Mısri’nin ölümünü teyit edemeyeceklerini açıklamıştı.

Gazetenin haberinde, söz konusu yetkinin Suriye'nin yanı sıra Yemen, Somali, Afganistan ve diğer birçok ülkede uygulanmasının beklendiği de ifade edildi.

Beyaz Saray, Pentagon ve CIA ise iddialar hakkında açıklama yapmaktan kaçındı.

Obama döneminde saldırı ve bombalama yetkisi tamamen orduda iken CIA sadece silahsız İHA'ları istihbarat toplama amaçlı olarak kullanabiliyordu.