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TRUMP’TAN ‘NÜKLEER SİLAH’ ÇIKIŞI!

Trump’tan ‘nükleer silah’ çıkışı!

ABD Başkanı Donald Trump, ükesinin atom silah kapasitesinin gerisinde kaldığını söyleyerek ABD'nin nükleer cephaneliğini genişletmesi gerektiğini söyledi.

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ABD’nin nükleer cephaneliği ile ilgili ilk yorumları göreve başladığından beri ifade ettiğini söyleyen Trump, ABD’nin “nükleer silah kapasitesinin gerisinde kaldığını” söyledi.

Trump, “Herkesin nükleer silahlara sahip olmadığını görmek isteyen ilk benim, fakat dost ülke olsalar bile herhangi bir ülkenin gerisinde kalmayacağım, nükleer güç konusunda asla geride kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

ABD ve Rusya arasında yeni stratejik silahların kısıtlanması antlaşması, 5 Şubat 2018 tarihine kadar her iki ülkenin de stratejik nükleer silah cephanelerini 10 yıl boyunca eşit seviyelerde sınırlama gerektiriyor.

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