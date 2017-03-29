TSK o hedefleri yerle bir etti

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari, Diyarbakır ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen dört ayrı hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait aralarında silah mevzileri ve sığınakların bulunduğu 19 hedef imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari'nin Çukurca bölgesi kırsalı ile Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflere dün hava harekatı düzenlendi.

Aynı saatlerde bir başka hava harekatı da Hakkari'nin Yüksekova kırsalındaki İkiyakalar bölgesine gerçekleştirildi. Savaş uçakları, bölgede devam eden operasyonlara destek vermek için Diyarbakır'ın Hani-Lice kırsalındaki terör örgütü hedeflerini de vurdu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar sabah saatlerinde de Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne ait hedefleri ateş altına aldı.

Hava harekatlarıyla bölücü terör örgütüne ait aralarında sığınak ve silah mevzilerinin bulunduğu 19 hedef imha edildi. Görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.