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TUNCELİ'DE YARALI SU SAMURU BULUNDU

Tunceli'de yaralı su samuru bulundu

Tunceli'de Munzur Çayı kenarında yaralı olarak bulunan su samuru tedavi altına alındı.

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Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'ndan geçen Munzur Çayı kenarında yaralı olarak vatandaşlar tarafından bulunan su samuru, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Tunceli ile Ovacık İlçesi arasında yeralan Munzur Vadisi Milli Parkı içinde geçen Munzur Çayı'nın geçtiği Aşağıtorunoba Köyü yakınlarında, arka bacaklarından yaralanan su samuru vatandaşlar tarafından fark edilince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde görevli uzmanlar ve bir veteriner hekim, yaralı su samurunu bulunduğu yerden alarak, Tunceli kent merkezine getirdi. Yaralı su samurunun yapılan ilk muayenesinde yabani hayvan saldırısına uğradığı ve arka bacaklarından yaralandığı tespit edildi.

Tunceli'de yaralı su samuru bulundu

Veterinerler tarafından tedavisi yapılan yaralı su samuru, yaraları iyileşinceye kadar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde koruma altında tutulacak ve iyileştikten sonra doğal ortamına bırakılacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, su samurlarının Türkiye'de koruma altında olduğunu ve birinci derecede korunması gereken hayvanlar listesinde yeraldığını belirterek, "Şu an yaralı olan bu su samuru dünyada ve Türkiye'de nesli tükenmek üzere olan bir su samuru türüdür. Bizim ulusal biyolojik tür envanter izleme projesi kapsamında yapılacak izleme çalışmalarında ilk izlenen tür içinde yeralmaktadır.

Tunceli'de yaralı su samuru bulundu

Yani birinci derecede korunması gereken bir yaban hayvanı türüdür. Titizlikle tedavisine devam ediyoruz. İlimizde birçok bölgede bu tür su samurları görülmektedir. Özellikle Pülümür ve Munzur çaylarında sıklıkla görülüyorlar. İlimizde birçok yaban hayvanı türü bulunmakta. Bu nedenle çalışmalarımızı aralıksız devam ettirerek, koruma altında olan bütün türlerin çoğalması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Tunceli'de yaralı su samuru bulundu

DHA
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