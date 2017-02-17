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TURİSTLER GÜNEŞLİ HAVANIN TADINI ÇIKARDI

Turistler güneşli havanın tadını çıkardı

Antalya'da güneşli havayı gören turistler denizin tadını çıkardı.

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Antalya'nın Kemer ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denizin tadını çıkardı.

Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kemer'de hava sıcaklığı 14, deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece ölçüldü.

Yurt genelinde soğuk hava hakim olurken turizmin başkenti Antalya'da şubat ayında bahardan kalma günler yaşanıyor. Güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, sahilde deniz keyfi yaptı.

Bazı turistler denize girerken, bazıları da şezlonglarda güneşlendi. Çocuklar ise aileleriyle sahilde oyunlar oynadı.

AA
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