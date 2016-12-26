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TÜRK ŞİRKETLERİNE SİBER SALDIRI !

Türk şirketlerine siber saldırı !

Türkiye'nin önde gelen bankalarının olduğu büyük şirketlere siber saldırı gerçekleştiriliyor.

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Aralarında Türkiye'nin önde gelen bankalarının da olduğu büyük şirketler bugün yoğun bir siber saldırı altında

Son dönemde siber saldırılara maruz kalan Türk şirketleri bugün de yeni bir saldırı altında. Türkiye'nin en büyük bankalarının da aralarında olduğu birçok dev kurumun internet sitesine yoğun şekilde siber saldırı yapıldığı belirtiliyor.

Dev şirketlerin saldırılardan etkilenmemek için tüm önlemleri aldığı ifade edilirken bu şirketlerin internet sitelerine erişimde zaman zaman yavaşlamaların olabileceği söyleniyor.

Habertürk
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