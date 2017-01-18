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TÜRK VE RUS UÇAKLARI DEAŞ'I VURUYOR

Türk ve Rus uçakları DEAŞ'ı vuruyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus jetlerinin DEAŞ'a ortak operasyon düzenlediğini duyurdu.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus uçaklarının El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a karşı ortak operasyon düzenlediğini duyurdu.

Reuters'ın haberine göre; Rusya Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus uçaklarının Halep'in El Bab ilçesinde DEAŞ'a karşı operasyon düzenlediğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Yetkilisi Korgeneral Sergey Rudskoy, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de DEAŞ unsurlarına yönelik ilk ortak hava operasyonunu bugün düzenlediğini söyledi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre Rudskoy ayrıca, Rusya'ya ait 4 Su-24 uçağı, 5 Su-25 uçağı ve 1 Su-34 uçağının, Türkiye'den ise 4 F-16 ile 4 F-4 uçağının katıldığını belirtti.

'EL BAB'DA DEAŞ’A  AİT 36 NOKTA VURULDU'

El Bab'daki operasyonda Rus ve Türk savaş uçaklarının DEAŞ’a ait 36 noktayı vurduğunu kaydeden Rudskoy, vurulan hedeflerin tamamının GenelkurmayBaşkanlıkları ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları tarafından önceden belirlendiğinin altını çizdi.

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