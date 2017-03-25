Türkiye'den Bulgaristan'a geçişler başladı

Bulgaristan güvenlik güçleri, Türkiye sınırında eylem yaparak Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndan ülkeye girişleri engelleyen aşırı milliyetçi gruba müdahale etti.



Bulgar polisi ve jandarması, Türk seçmenlerin pazar günü yapılacak seçimlerde oy kullanmasını istemeyerek Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda ülkeye giriş yolunu kapatan Birleşik Vatanseverler Koalisyonu üyelerine müdahalede bulundu.

BLOKAJ KALDIRILDI

Öğle saatlerinden itibaren eylemlerini sürdüren göstericilerin Türkiye'ye geçiş şeridini de kapatması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.



Polis ve jandarma ekipleri, kalkanlarıyla göstericileri iterek, her iki şeritten uzaklaştırdı.Göstericilerin yol kenarına gönderilmesi sonrasında polis, sınır kapısından araç giriş çıkışına izin verdi.

TÜRK GAZETECİLER GİREMEDİ

Bulgaristan'da pazar günü yapılacak genel seçimlere Türkler'in kurduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) ile Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi de (DOST) katılacak. Seçimler öncesi salı günü Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nın karşısında bazı Bulgar partiler, seçimlerde Türkiye'de yaşayan çifti vatandaşların ülkelerine gelip oy kullanmalarını istemediklerini belirterek, eylem yaptı. Ellerinde Bulgar bayrakları taşıyan gruplar yola zincir çekip, araç lastikleriyle kapatmıştı.

Aynı bölgede bugün daha büyük bir protesto eylemi yapılacak olması nedeniyle, bölgede Bulgar polisi tarafından sıkı güvenlik önlemleri alındı. Bu arada sabah saatlerinde Bulgaristan'a oy kullanmak için otobüslerle gelen çifte vatandaşlar Kapıkule Sınır Kapısı'ndan sorun yaşamadan karşı tarafa geçiş yaptı.



Bulgarların yapacağı protestoyu takip etmek üzere bu ülkeye gitmek üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapan Türk gazetecilere, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda ülkeye girişlerine izin verilmedi. Bulgar yetkililer, eyelm yapılacağını belirterek, gazetecilerin girişlerine 'güvenlik' gerekçesiyle izin verilmediğini belirtti. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan gazeteciler izin verilmemesi üzerine iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.