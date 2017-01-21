Türkiye'nin hedefini Bakan açıkladı: Rakka, El Bab ve Musul

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'de açıklama yaptı. Çavuşoğlu, 'DEAŞ'ı hem Rakka'dan hem El Bab'dan hem de Musul'dan birlikte hareket edersek temizleyebiliriz. DEAŞ'ı yok edebilmek için bu üç şehirde başarılı olmamız gerekiyor ve doğru strateji ile hareket etmemiz gerekiyor' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da Başkan Trump'ın yemin törenine katıldıktan sonra Türk gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözlerine El Bab'ta şehit olan beş askerin ailelerine başsağlığı dileyerek başlayan Çavuşoğlu, bu ziyaret kapsamında yemin töreni vesilesiyle düzenlenen bir çok etkinliğe katılma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Yeni yönetimde görev alacak başka Dışişleri Bakanı Rex Tillerson olmak üzere, Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Savunma Bakanı James Mattis, Hazine Bakanı ve Bayındırlık Bakanı gibi bir çok yeni bakanla tanıştığını aktaran Çavuşoğlu, çeşitili eyaletlerden valiler, senatörler ve kongre üyeleri ile görüştüklerini belirtti.

"İlişkileri ileriye götürecek güçlü bir irade gördüm"

Mevlüt Çavuşoğlu, Senatör Lindsey Graham ile telefon görüşmesinde ise kendisine özellikle PKK ve PYD arasında bir farkın olmadığını her platformda net bir şekilde dile getirdiği için teşekkür ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi daha iyi götürebilmek için ve daha da güçlendirmek için güçlü bir irade gördüm. Görüştüğüm tüm bakanlar ve diğer yetkililer, Türkiye ile ilişkileri çok daha güçlendirmek istediklerini vurguladılar. Esasen ABD'den de beklentilerimiz, hassas konularımız var. Geçmiş dönemde bazı güven bunalımı, güven sorunu ortaya çıktı. Özellikle FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ile ilgili, YPG'ye verilen destekten ve Münbiç'teki YPG unsurlarından dolayı sorunlar olmuştu. Biz bunları yeni yönetimle aşacağımıza inanıyoruz."

DEAŞ'ı hem Rakka'dan hem El Bab'dan hem de Musul'dan birlikte hareket edersek temizleyebiliriz. DEAŞ'ı yok edebilmek için bu üç şehirde başarılı olmamız gerekiyor ve doğru strateji ile hareket etmemiz gerekiyor.

DEAŞ'a karşı operasyon önemli. Burası bataklık olarak devam ederse başka terör örgütleri ortaya çıkar. Bataklığı kurutmak lazım. Bunun en iyi yöntemi de siyasi çözümdür. Bunun için de Rusya ile inisiyatif aldık muhalifler ile Rusya'yı bir araya getirdik. Önce Halep'teki insanları kurtarmak için işbirliği yaptık. Zorluklara rağmen başarılı olduk. Buradaki başarı bizi teşvik etti ve ateşkesi tüm ülke geneline yaymak için ve siyasi sürecig başlatmak için yoğun çalışmaları başlattık. Ortaya bir anlayış çıktı. Hem ateşkesin sağlanması için hem de siyasi çözüm için. Şimdi ateşkes konusunda ihlaller var. Bunların kimler tarafından olduğu da raporlarda var. Rejim ve destekçileri tarafından ihlaller var. Buna rağmen süreci devam ettirmek için çalışıyoruz.

ÖNCEKİ YÖNETİM BEKLENTİLERİMİZ KARŞILAMADI

Hassas konulara değindik. Somut olarak malesef bir önceki dönemde bu hassas konularda beklentilerimiz karşılanmadı. FETÖ ile YPG ile ilgili beklentilerimiz karşılanmadı, destek devam etti. ABD Genelkurmay Başkanı Kerry'nin dönemin tüm yetkilelerinin söz vermesine rağmen Münbiç'ten bile YPG çekilmedi. Bu konular bizim için bir hayal kırıklığıydı tepkilerimizi de gösterdik üzüntülerimizi de bildirdik. Bu konularda beklentilerimizi dile getirdik. Biraz önce de söyledim. Yeni yönetim ile bir görüş ayrılığı yok. Ama bunların detaylarını resmen bugün göreve başladılar. Tüm detayları bundan sonra görüşmeye devam edeceğiz. Müsteşarımızı göndereceğiz ve müsteşarımız burada siyasi görüşmelerini gerçekleştirecek. Yeni yönetimle hem fikir olacağız diye bir kural yok. Başkan Trump'ın tüm bu olaylara çok gerçekçi bir perspektiften baktığnı daha önceki konuşmalarında da bu ziyaretimizde de gördük.